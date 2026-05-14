Urtasun celebra que un tribunal haya "echado por tierra" las sanciones de Trump a Albanese

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun - EUROPA PRESS

SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha celebrado la suspensión, por parte de un tribunal federal de Washington, de las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos presidido por Donald Trump había impuesto contra la relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese.

"Hago un inciso para mandar un abrazo muy fuerte a Francesca Albanese, porque unTribunal de los Estados Unidos acaba de echar por tierra las sanciones que Donald Trump le había impuesto", ha dicho en un acto de los Comuns este jueves en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Ha sostenido que Albanese está "defendiendo como nadie los derechos del pueblo palestino", y ha añadido que también el Gobierno de España está defendiendo la causa del derecho internacional y de la paz en el mundo.