Urtasun cree que los apoyos del Gobierno no están amortizados y defiende la "mayoría plurinacional"

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado que los apoyos del Gobierno en el Congreso no están amortizados, y ha reivindicado una "mayoría plurinacional" para seguir pactando con partidos como Junts y PNV, que apoyaron la investidura del presidente Pedro Sánchez.

En una entrevista publicada este domingo por La Vanguardia, recogida por Europa Press, Urtasun ha dicho que en los últimos meses "se ha dado por muerta la mayoría plurinacional" y que, pese a ello, ahora están negociando con Junts el techo de gasto como paso para los próximos Presupuestos.

"No damos la legislatura ni esa mayoría por amortizada", ha destacado Urtasun, y ha reiterado que, incluso sin presupuestos, hay mecanismos para que la legislatura continúe.

En cuanto el debate de la financiación, Urtasun ha opinado que "Catalunya merece una financiación singular" porque gestiona más competencias que el resto de las comunidades, y ha dicho, textualmente, que el modelo de financiación autonómica está caduco.

Para el ministro, el debate debería acompañarse con reformas fiscales para "cerrar la brecha de tres puntos de PIB en materia de ingresos fiscales" que, según apunta, España mantiene con el resto de la Unión Europea.

Asimismo, ha emplazado a estudiar mecanismos para ver cómo evitar "que haya autonomías que se conviertan en paraísos fiscales dentro de España", en referencia explícita a Madrid que, en sus palabras, está vaciando las comunidades de su entorno.

LAMENTA EL RECHAZO DE MÉXICO AL JEFE DE ESTADO

Preguntado sobre la decisión de la presidenta electa de México de no invitar al Rey Felipe VI por no pedir perdón por la conquista colonial española, Urtasun ha opinado que esas cuestiones no hay que debatirlas en el marco de un conflicto diplomático, y ha remarcado que no añadirá "más leña al fuego".

"Los Comuns tenemos relación política con Claudia Sheinbaum y habrá miembros de Sumar y de los Comuns en su investidura, pero el criterio de representación del Gobierno lo marca el Ministerio de Asuntos Exteriores", ha dicho, citando a la presidenta electa mexicana.