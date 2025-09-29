Urtasun cree que la Mondiacult de Barcelona va a "escribir el futuro" de la cultura global

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante el acto de entrega del Premio Nacional de Cinematografía en la 73ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, en Tabalakera, a 20 de septiembre de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España) - Arnaitz Rubio - Europa Press

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado que el Mondiacult, la conferencia de la Unesco sobre políticas culturales que arranca este lunes en Barcelona, va a "escribir el futuro" de la cultura global.

"La negociación de la declaración final ha sido un proceso muy arduo, que todavía continuará durante la cumbre, pero creo que está muy bien orientada, no solo en los grandes ejes, el papel de la cultura en el cambio climático, los derechos culturales y la IA, sino en entender la cultura como un bien público global", ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press.

Ha defendido que la cumbre será un "gran encuentro de defensa del multilateralismo" tras los ataques al derecho internacional ante el genocidio en Gaza, textualmente, y ha reiterado que no se puede normalizar la presencia de Israel en actividades culturales y deportivas.

Preguntado por el traslado de las pinturas murales del MNAC al Monasterio de Sijena (Huesca), ha señalado que es el momento para que los técnicos expresen como ejecutarlo: "Del mismo modo que ha habido un momento para la justicia y un momento también para la política, creo que hay un momento para los técnicos, debemos dejarles trabajar".

Sobre la relación entre la compra del la Casa Gomis en el Prat del Llobregat (Barcelona) y la voluntad de ampliar el aeropuerto de Barcelona-El Prat, ha afirmado que seguir expandiendo los aeropuertos "en plena emergencia climática no tiene ningún sentido" y ha subrayado que está trabajando con Aena para, en sus palabras, ver de qué manera esa casa puede seguir siendo disfrutada.