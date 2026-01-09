Urtasun destaca el "papel importante" de Zapatero para la liberación de presos en Venezuela

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en declaraciones a periodistas en la Delegación del Gobierno en Catalunya, en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacado este viernes el "papel importante" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el acuerdo para la liberación de presos en Venezuela junto a otros líderes como el presidente brasileño, Lula da Silva.

Lo ha dicho en declaraciones a periodistas en la Delegación del Gobierno en Catalunya, en Barcelona, preguntado por la decisión de la Audiencia Nacional de abrir diligencias previas contra el expresidente por la querella presentada por la asociación Hazte Oír.

Urtasun ha asegurado desconocer el recorrido judicial que puede tener esta apertura de diligencias previas, y ha sostenido: "Durante mucho tiempo mucha gente ha estado tratando de fomentar el diálogo en Venezuela".

"Ahora nos encontramos en una situación muy difícil después del asalto absolutamente ilegal, ilegítimo y criminal del señor Trump en Venezuela", ha zanjado el ministro.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

También respecto al ámbito norteamericano, Urtasun ha destacado la posibilidad de que el actor Javier Bardem "haya podido estar incluido en una lista de algunas productoras norteamericanas, en algún tipo de lista negra, por sus posicionamientos y manifestaciones en contra del genocidio en Palestina".

Ha afirmado que Bardem cuenta con la solidaridad del Ministerio de Cultura y del Gobierno así como "cualquier otro actor o actriz que quiera manifestarse políticamente en defensa de su libertad de expresión y también manifestándose en defensa de los derechos humanos y contra el genocidio en curso en Gaza".