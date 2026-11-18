El ministro de Cultura, Ernest Urtasun - Diego Radamés - Europa Press

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha lamentado el traslado de las pinturas profanas al monasterio de Santa María de Sijena (Huesca), iniciado ese martes por parte del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), pero ha recordado que "hay una sentencia".

Al preguntársele este miércoles en una entrevista de Ser Catalunya recogida por Europa Press, ha criticado que la sentencia sobre las pinturas "ignora los criterios de los técnicos y eso es lo que no debería hacerse nunca".

Sobre si podría haber hecho más como ministro, ha respondido que cuando llegó al Gobierno ya se encontró este conflicto judicializado: "Si me lo hubiese encontrado en otra fase quizás podría haber hecho otra cosa, pero esto ya estaba judicializado".

Ha recordado que la jueza que instruye el caso no ha permitido al Ministerio de Cultura realizar informes sobre el traslado, por formar parte del Patronato del MNAC, y ha reprochado al Gobierno de Aragón la "falta de respeto" a los técnicos del museo.

FUTURO GOBIERNO

El también número 2 de los Comuns-Front Ampli al Congreso por Barcelona ha situado la vivienda y la reducción de jornada como condiciones en un posible Gobierno de coalición progresista junto al PSOE después de las elecciones generales.

Ha lamentado los "excesivos vínculos con el sector inmobiliario" que tiene el Partido Socialista y que, según él, le frenan a la hora de regular el mercado de vivienda, y ha reivindicado su espacio político como el motor social del Ejecutivo.

También ha señalado al modelo de infraestructuras como uno de los ámbitos en que más han "chocado" con el PSOE, al que ha insistido en aprobar el nuevo registro horario antes de que acabe la legislatura.