Urtasun pide ser "contundentes" y escuchar a víctimas en casos como el de Salazar y Torremolinos

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, este viernes en su visita al 31 Manga Barcelona - EUROPA PRESS

Insiste en poner a las víctimas en el centro y tener "protocolos claros" de actuación

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha visto necesario que las organizaciones sean "contundentes" y que se escuche a las víctimas ante casos como las denuncias por supuesto acoso sexual dirigidas contra el exasesor de la Presidencia del Gobierno, Francisco Salazar, y contra el secretario general de los socialistas de Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas este viernes, tras visitar el 31 Manga Barcelona, que se celebra en el recinto Gran Via de la Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde ha considerado que todas las administraciones tienen el "deber" de erradicar estas formas de violencia.

Preguntado por si cree que el PSOE intentó tapar el caso de Salazar, ha respondido que, ante casos de acoso, las administraciones deben escuchar a las víctimas y ponerlas en el centro de cualquier actuación y acompañarlas, así como "investigar, tener protocolos claros de actuación y ser muy contundentes".

"Esas actuaciones son las que se esperan de cualquier organización que defienda los derechos de las mujeres. Todas las organizaciones tenemos la obligación de actuar de esta manera", insiste.

"OBLIGACIÓN DE ACTUAR"

Sobre si cree que el PSOE está haciendo una gestión correcta de estos casos, ha considerado que todas las organizaciones tienen la "obligación de actuar de forma contundente y diligente" cuando se producen casos de este tipo.

Preguntado por el hecho de que las denunciantes acudieron antes a los canales del PSOE y no de Moncloa y no pasó nada, y si cree que se debe llevar a Fiscalía, ha dicho que "esto son cuestiones que le corresponde gestionar al Partido Socialista".

Además, recuerda que cuando él llegó al Ministerio puso en marcha un servicio de atención a todas las víctimas que sufrían violencia machista en el Ministerio; y que hay disponible una línea de teléfono y un correo electrónico para cualquier mujer que sea víctima de violencia machista en el mundo de la cultura.