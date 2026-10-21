Urtasun pregunta a Feijóo "de qué lado está" tras insultar Milei a Sánchez

El ministro de Cultura Ernest Urtasun - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha pedido este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "de qué lado está" después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, haya llamado 'dictador' al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Cuando un mandatario extranjero insulta gravemente a un Gobierno de coalición progresista como el nuestro, el señor Núñez Feijóo ¿de qué lado se va a poner? ¿Va a defender a su país y a su Gobierno legítimamente elegido en las urnas o va a defender a los mandatarios extranjeros que atacan a nuestro país?", ha dicho en declaraciones a los medios en Barcelona.

Urtasun ha asegurado que "atacar al Gobierno de España es atacar, evidentemente, a la gente que eligió ese Gobierno y por lo tanto es un ataque al país", y ha afeado que Milei viene a España a insultar a los españoles.

El ministro ha pedido a Feijóo si piensa aplicar las políticas culturales de Milei en caso de que gobierne y "cancelar las ayudas al cine y prácticamente destruir y desmantelar" el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

"¿En sus pactos con Vox, como está permitiendo en Castilla y León, también permitirá un desmantelamiento de las instituciones culturales españolas igual que ha hecho Milei en Argentina?", ha preguntado a Feijóo.