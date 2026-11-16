Urtasun propone una condonación total del FLA para "blindar las finanzas" de las CC.AA.

Ernest Urtasun - Diego Radamés - Europa Press

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y número 2 de los Comuns-Front Ampli al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, ha propuesto una condonación total de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) del Gobierno para "blindar las finanzas" de todas las comunidades autónomas.

Lo ha dicho en una rueda de prensa organizada por la ACN este lunes en Barcelona, donde ha sostenido que la deuda del FLA, condonada parcialmente por el Gobierno en este último mandato, ya no tiene sentido y es una "rémora de la época de la austeridad que tensiona" las cuentas autonómicas y su prestación de servicios públicos.

Ha explicado que la medida, que también incluye condonar el Fondo de Facilidad Financiera (FFF) y supondría perdonar unos 200.000 millones de euros, 76.000 de ellos a Catalunya, se desarrollaría a través de un plan de 4 ejercicios presupuestarios, según Urtasun, "perfectamente asumible" al sumarse a la condonación parcial.

También ha destacado que la condonación total permitiría a la Generalitat "ahorrarse" 2.000 millones de euros al año, que ha equiparado con el 80% del presupuesto dedicado a la vivienda, permitiendo aligerar sus finanzas de manera muy importante, según él.

DESALOJO: "NO LO COMPARTO"

Al preguntársele por el desalojo de la acampada por la vivienda de la plaza Catalunya este lunes de madrugada, ha señalado que no comparte la justificación que ha dado el gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al respecto.

"No comparto esto que ha dicho Albert Batlle de que las protestas ya no tienen justificación: sí que la tienen", y ha asegurado que la situación que se vive en la capital catalana y el conjunto del Estado demuestran que la problemática de la vivienda sigue existiendo.

YOLANDA DÍAZ: "PROFUNDAMENTE ORGULLOSO"

Sobre la retirada de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha subrayado que se siente "profundamente orgulloso" de ella y ha lamentado que el organismo pierde a la que sería una excelente líder.

Al preguntársele por si la retirada abre la puerta a Díaz a participar en un futuro Gobierno de coalición progresista, Urtasun ha señalado que es un "gran activo" de su espacio político, reivindicándola como la mejor ministra de Trabajo de la historia del Gobierno, pero ha dicho que ella tomará las decisiones que considere.

CAMPAÑA: PIDE EVITAR LA "CRISPACIÓN"

Pasados los primeros tres días de campaña electoral, el número 2 de los Comuns-Front Ampli ha alertado de una "cierta subida de la crispación y de los insultos entre candidatos" de las distintas formaciones, que ha pedido evitar, y sobre las encuestas, ha defendido una proyección ascendente de su partido.

Asimismo, ha hecho referencia a unas declaraciones del candidato de ERC por Barcelona, Gabriel Rufián, y ha invitado a "toda aquella gente que quiere que España se gobierne bien a que vote al Frente Amplio", para poder seguir transformando el país, según él.

MIGRACIÓN: "MALA ORIENTACIÓN"

Respecto a las medidas que propone el Frente Amplio sobre migración, Urtasun ha señalado a una "mala orientación" de la Unión Europea en las políticas que despliega en este sentido, que ve demasiado centradas en el control de llegada a frontera.

"No hay ningún tipo de gestión de los flujos, por ejemplo, con entradas legales o estableciendo cuotas de entrada anualizadas", ha apuntado el ministro, que ha defendido tejer una política que priorice el respeto a los derechos humanos y al derecho de asilo.