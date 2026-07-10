Urtasun urge al PSOE a presentar recurso de anulación al TJUE por el reglamento de retorno de la UE

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una rueda de prensa en Barcelona junto a la diputada de los Comuns en el Congreso, Viviane Ogou, el diputado en el Parlament, Andrés García Berrio, y la concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, Jess González. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha urgido a la parte socialista del Gobierno a que el Ejecutivo presente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un recurso de anulación contra el tras la aprobación por parte del Parlamento Europeo de la reforma que endurecerá la política de retornos y consolida la externalización de los centros de deportación a territorios extracomunitarios.

Lo ha pedido en una rueda de prensa este viernes en Barcelona, junto a la diputada de los Comuns en el Congreso, Viviane Ogou, el diputado en el Parlament, Andrés García Berrio, y la concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, Jess González.

"Estamos ante un reglamento de retorno, y lo queremos decir con claridad, que es contrario a los tratados europeos y que es contrario a la Convención Europea de Derechos Humanos, y por tanto que no es legal", ha expresado el ministro.

Por ello, ha considerado imprescindible agotar todas las vías jurídicas posibles para frenar la aplicación del nuevo reglamento de retorno mediante la presentación de un recurso de anulación ante el TJUE.

"Nos hemos opuesto como Gobierno de España a este reglamento, pero debemos dar un paso más", a la vez que ha señalado que esta iniciativa europea va en la línea contraria a la apuesta del Gobierno por la regularización extraordinaria de personas migrantes.

"Somos grandes defensores de los derechos de ciudadanía, que cualquier persona que vive y trabaja aquí tenga derechos para poder trabajar y vivir con dignidad en pleno derecho en nuestro país, y estamos viendo cómo en la UE se están aprobando medidas que son vulneraciones flagrantes de derechos humanos que no son de ninguna manera aceptables", ha sostenido.

ESPAÑA ES "REFERENTE" DE DERECHOS

Presentar este recurso permite al país demandante solicitar la anulación de un acto adoptado por un órgano de la UE en el periodo de 2 meses desde su publicación, sin la necesidad de justificar el recurso, al ser un demandante privilegiado (Estados miembros, Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo Europeo).

Con este mecanismo de los Estados miembros y las instituciones de la UE para pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que elimine una ley o norma europea porque se considera ilegal; en caso de estimarse, la norma impugnada se declara "nula y sin valor".

Para presentar este recurso, ha apelado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y ha afirmado que están "en diálogo desde hace tiempo" con su socio de Gobierno respecto a este reglamento.

"España, que se ha convertido en una referencia en políticas progresistas en el mundo, debe convertirse en esta cuestión en el gran referente de los derechos de las personas migradas y refugiadas", ha expresado.