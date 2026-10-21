Urtasun ve una "operación para quitar el voto" a los nacionalizados por la 'ley de nietos'

El ministro de Cultura Ernest Urtasun - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha considerado que existe una "operación para quitar el voto a ciudadanos que son de pleno derecho", en referencia a la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto en las elecciones generales para los nacionalizados por la 'ley de nietos' que no demuestren ser descendientes de exiliados.

En declaraciones este miércoles en Barcelona, ha asegurado que es una "cuestión gravísima y una voluntad por parte de determinados poderes judiciales de alterar el censo electoral", y ha añadido que es un atropello y que será una resolución muy difícil de cumplir por parte de los consulados.

Este mismo miércoles, el Tribunal Constitucional (TC) ha decidido por amplia mayoría no admitir a trámite el recurso del Defensor del Pueblo contra la decisión del Supremo de suspender el voto en las generales para los nacionalizados por la 'ley de nietos' que no demuestren ser descendientes de exiliados, al considerar prematura la impugnación presentada.

Preguntado por las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que los que votan no viven en España, le ha recordado que el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) funciona, y que si hubo algún problema con el voto exterior fue en la época de Manuel Fraga presidiendo Galicia "cuando se hacía votar a los muertos".

AMNISTÍA

Urtasun ha asegurado que la decisión del Supremo con la amnistía es una "victoria" de Catalunya, ha defendido que los Comuns han apostado por una política de desjudicialización, y se ha mostrado orgulloso de formar parte de un gobierno que ha permitido que la amnistía tire adelante.

Ha avisado, sin embargo, de que todos los derechos que se han conseguido "están en peligro", también la amnistía, si hay una mayoría PP-Vox en las elecciones, y ha advertido de que se estos se pueden llegar a plantear la derogación de esta ley.

Ante este riesgo "no caben equidistancias", ha dicho, y ha criticado que la líder de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, dijera que su formación era equidistante entre los dos bloques, según él.

Urtasun está convencido de que, entre estos dos bloques, Catalunya el 29N "no será equidistante y defenderá la democracia y las libertades" y darán apoyo a la continuidad del gobierno de coalición entre PSOE y Sumar.

RESULTADO DE FRENTE AMPLIO

El ministro ha asegurado que "la victoria del bloque progresista el 29N pasa por una gran resultado del Frente Amplio en toda España", y ha considerado que en los anteriores comicios fue clave el resultado de Sumar.

Sobre la coalición con el PSOE en el Senado, ha dicho que se debía hacer para evitar que PP y Vox lo usen "boicoteando el proceso legislativo, denunciando ante el TC constantemente las actuaciones del Gobierno, en una utilización absolutamente torticera".