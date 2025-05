Urtasun ve "un síntoma claro de debilidad" que Feijóo se refiriera a su congreso como un cónclave

Visita el Disseny Hub y anima a disfrutar la Nit dels Museus y el Día de los Museos

BARCELONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido este sábado que es "un síntoma claro de debilidad" el hecho de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se refiriera al congreso que ha convocado en el partido para este julio como un cónclave.

"Él mismo quizá está pensando que le van a sustituir", ha declarado el portavoz de Sumar durante una visita al Disseny Hub de Barcelona, y ha añadido textualmente que es difícil encontrar en democracia un líder de la oposición más debilitado que Feijóo.

Urtasun lo ha dicho en el Disseny Hub, donde ha animado a la ciudadanía a enorgullecerse de sus museos y aprovechar la noche de este sábado y el domingo durante el día para visitarlos con motivo de la Nit dels Museus (este mismo sábado por la noche) y el Día Internacional de los Museos (el domingo).

EL FONDO ISRAELÍ KKR "NO ES BIENVENIDO"

Urtasun ha expresado su preocupación por la entrada del fondo israelí KKR en un conjunto de festivales españoles y ha dejado claro que "no es bienvenido" ni en España ni en su cultura por sus actividades inmobiliarias ilegales en Palestina, según ha dicho.

Ha pedido también la "suspensión inmediata" del acuerdo comercial entre la Unión Europea e Israel para evitar que fondos como este entren, no sólo en el sector cultural, sino también en otros sectores estratégicos como el energético y el económico.

También se ha referido al gasto en defensa: ha reiterado que no comparte decisiones de la OTAN y que "serán garantes" de ampliar los derechos sociales, asegurando que no sólo no se recortará presupuesto social sino que se reforzará.