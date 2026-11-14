Urtasun ve a sus votantes más movilizados y avisa de que el PSOE solo no frenará a PP-Vox

Ernest Urtasun - Diego Radamés - Europa Press

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y candidato de Comuns-Front Ampli, Ernest Urtasun, ha asegurado este sábado que en el inicio de la campaña electoral percibe una movilización "creciente" de su electorado y ha advertido de que el Partido Socialista solo no llegará a formar un gobierno de coalición progresista que frene a PP y Vox, según él.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios en el Mercat de Pagès de El Prat de Llobregat (Barcelona), donde Urtasun ha defendido que "la victoria pasa por un gran resultado" de su formación, algo que, según ha señalado, ya se empieza a notar en las encuestas publicadas este mismo sábado.

CAMPAÑA DE PROXIMIDAD

El candidato ha explicado que su formación celebra este sábado una jornada de movilización con activistas en más de 50 municipios de toda Catalunya para explicar su proyecto político "puerta a puerta, oreja a oreja".

Urtasun ha contrapuesto la capacidad financiera de otros partidos para invertir en publicidad y medios de comunicación con la fuerza de los activistas de Comuns-Front Ampli, a quienes ha situado como el principal motor para llegar a los ciudadanos "de manera próxima" en los barrios.

Durante la jornada, el equipo que acompaña al ministro visitará más de 500 viviendas y repartirá más de 10.000 octavillas, con el objetivo de ampliar esta iniciativa a lo largo de la campaña hasta alcanzar los 10.000 hogares.

GOBIERNO DE COALICIÓN PROGRESISTA

Urtasun ha sostenido que su electorado tiene claro que Comuns-Front Ampli será decisivo tanto para frenar "a la derecha y a la extrema derecha" como para garantizar un ejecutivo de izquierdas tras las elecciones.

En esta línea, ha recalcado que "un Partido Socialista fuerte en la oposición a la gente no le sirve absolutamente para nada" y ha defendido la necesidad de que su espacio político tenga peso en el próximo gobierno para abordar retos como la vivienda, los derechos laborales y los derechos sociales, según él.