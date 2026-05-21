Ustec insta a Educació a plantear una propuesta salarial y avisa que si no romperán negociaciones

La portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, durante las declaraciones - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, pide a la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat que acuda a la mesa de este viernes por la mañana con una propuesta clara en el ámbito salarial: "Si mañana no vienen con este trabajo hecho para nosotros será una ruptura y no seguiremos estas negociaciones".

"Continuaremos con un escenario de movilizaciones que ya tenemos acordado y que podría escalar de aquí a final de curso", ha dicho en declaraciones a los periodistas al salir del encuentro de este jueves por la tarde.

Ha explicado que en la reunión han hecho referencia a la propuesta de mejora salarial desde los sindicatos convocantes de las movilizaciones, pero que el departamento les ha dicho que "no se lo habían podido mirar de forma profunda para comenzar este trabajo", y que se han comprometido a volver a reunirse este viernes.

Señala que, a petición de la Ustec·Stes, este jueves por la tarde la Conselleria les ha desgranado cuál es la propuesta en cuanto al despliegue de recursos para la inclusiva en los centros educativos.

En cuanto a la mesa de este viernes, espera ver cómo se desarrolla y "si esto abre la posibilidad de continuar las negociaciones en los próximos días o ya es una ruptura total y absoluta y continuamos en un escenario de conflictividad que nadie querría".

"Es evidente que si no llegamos a estos horizontes compartidos que tendríamos que tener, que mejoren tanto la cuestión salarial como el despliegue del modelo de escuela inclusiva, continuaremos con un escenario de conflicto y además se pueden dar nuevas formas de movilización", añade.

LLAMAN A LA CONSELLERIA A "HACER LOS DEBERES"

Ha enviado un mensaje a la Conselleria de "hacer los deberes, mostrar voluntad, hacer avances en el marco de negociación porque es evidente que el conflicto debe acabar y se tiene que llegar a un acuerdo que responda a las necesidades que tiene la educación" catalana.

Preguntada por dónde hay más marco de entendimiento con el Departament, ha hecho referencia al despliegue de la escuela inclusiva, con el refuerzo de dotaciones y más recursos: "Seguramente es donde podremos avanzar más y mejor, a pesar de que nosotros hemos dicho que esto no sea solo un compromiso que sitúen en el marco de despliegue del acuerdo, sino que lo queremos por escrito".

Sobre si les preocupa que se rompa la unidad sindical, ya que la CGT se ha levantado de la mesa de este jueves, Segura defiende que Ustec·Stes tiene mucha voluntad negociadora y que, aunque tienen diferencias en algunos aspectos, "en ningún caso está creando conflicto" entre ellos.