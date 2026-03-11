Ustec responde a CC.OO. que sí estaban negociando con Educació y le reprocha su "firma traidora"

Archivo - La portavoz del sindicato USTEC-STEs (IAC), Iolanda Segura, en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato mayoritario de la educación en Catalunya, Ustec·Stes, ha replicado a CC.OO. Educació que ellos sí que estaban en todo momento en la mesa de negociación con la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, y le reprocha su "firma traidora" y que el acuerdo se haya producido fuera de la mesa de negociación.

Así lo afirma la portavoz del sindicato, Iolanda Segura, en declaraciones a Europa Press este martes, después de que la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, haya criticado el 'no' de Ustec·Stes al acuerdo en Educación y haya dicho que "nunca ha negociado ni un euro".

Segura dice que esto no es cierto y reitera que ellos no se han levantado de la mesa de negociación en ningún momento: "Si se han roto las negociaciones ha sido porque la administración ha querido y porque han pactado lo que han pactado con CC.OO. y UGT por la puerta de atrás. Tanto la administración como ellos nos han dejado fuera de forma deliberada y solo respondiendo a intereses políticos".