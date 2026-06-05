Ustec·Stes achaca el 'no' al preacuerdo educativo al "descontento general" de los docentes

Manifestación en el Arc de Triomf de Barcelona por la huelga educativa de este viernes - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha aducido el 'no' a la consulta sobre el preacuerdo al "descontento general" del colectivo, y ha llamado a cuidarlo.

En declaraciones a los medios en la manifestación en Arc de Triomf, ha pedido a la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, volverse a sentar en un nuevo marco de negociación.

Segura ha asegurado que hay "un componente emocional muy grande" que debe hacer reflexionar por que el colectivo no puede sostener la situación educativa y el constante menosprecio.

Ha dicho que el departamento no puede mirar hacia otro lado "si no se seguirá igual el próximo curso y el otro", y ha subrayado que el sindicato quiere ir centro a centro para recoser confianzas.

Sobre la huelga prevista el 9 de junio, que ha bautizado como la 'Papahuelga', ha dicho que quiere lanzar un mensaje al Govern para reunirse porque "el conflicto no está resuelto".