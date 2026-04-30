Ustec·Stes asegura que 4 institutos se echan atrás en el piloto de Mossos y uno más lo valora

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ustec·Stes, el sindicato mayoritario de la educación en Catalunya, ha asegurado que 4 institutos se han echado atrás en la prueba piloto de introducir un agente de los Mossos d'Esquadra en 14 centros educativos catalanes, y que otro instituto está valorándolo, informan fuentes del sindicato.

Según ha avanzado Rac1 este jueves, se trata de 4 de los 14 centros que participaban en esta prueba y son el Jaume Callís, el Comtat d'Osona y La Plana de Vic --los 3 centros son de Vic-- y el Margarida Xirgu de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Por otro lado, el sindicato explica que el Institut de Vic comenzó la prueba este lunes pero que la semana que viene lo llevarán a votación al claustro y se prevé que "voten en contra" de él.

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, defendió este martes el plan en una rueda de prensa, porque afirmó que es para fomentar la convivencia en los centros y dar herramientas a los equipos directivos y al personal educativo, y remarcó: "No hay un problema de convivencia ni de seguridad en Catalunya y aún menos en sus entornos educativos".

El departamento explicó que esta figura de un policía en los centros educativos iría sin uniforme y sin arma; que no viene a sustituir "ningún recurso" y que la intención es reforzar la prevención y mediación.