Ustec·Stes cree que la dimisión de Trapero "no tapará" la infiltración de Mossos en una asamblea

Archivo - El director general de los Mossos Josep Lluís Trapero durante su comparecencia ante la Comisión de Interior y Seguridad Pública para dar explicaciones sobre la infiltración policial en una asamblea docente, a 13 de mayo de 2026, en Barcelona, Ca - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ustec·Stes considera que la dimisión del exdirector general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, "no tapará" la infiltración policial en una asamblea docente que se produjo el pasado 6 de mayo y que, recuerda el sindicato, sigue pendiente de resolución judicial.

En un comunicado este miércoles, el sindicato ha afirmado que la dimisión de Trapero "no altera los hechos" y pide aclarar cómo se tomó la decisión, quién la adoptó y las instrucciones con las que se llevó a cabo, así como conocer los mecanismos policiales e institucionales que permitieron esta actuación.

Por ello, Ustec·Stes mantiene la vía judicial hasta que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) se posicione respecto al caso y pide "garantías" para que mecanismos de obtención de información dentro de espacios como la actividad asamblearia, sindical y la preparación de una huelga estén sometidos a controles exigibles en una democracia.