Ustec·Stes critica la falta de recursos para "atender a todo el alumnado en su complejidad"

La portavoz de Ustec, Iolanda Segura, a la izquierda, durante las declaraciones - USTEC·STES

Pide reducir ratios, más profesionales y posponer el inicio de curso a después de la Diada

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha criticado este lunes la falta de recursos suficientes para poder "atender a todo el alumnado en su complejidad" y ha reclamado más profesionales educativos para garantizar la escuela inclusiva en Catalunya.

En declaraciones por el inicio del curso 2025-2026, ha asegurado: "Cada vez hay más alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y si este alumnado no tiene los recursos para tener la igualdad de condiciones que el resto de compañeros, eso revertirá cualitativamente tanto en ellos como en el resto de alumnos".

En este sentido, reclama medidas universales, como la reducción de ratios y más efectivos en los centros educativos, es decir, "más manos y más profesionales".

También ha pedido mejoras en las condiciones laborales: "Nadie duda de que la educación es fundamental para el progreso de un país. Nadie duda de la importancia de nuestra labor, pero, en cambio, a la hora de hablar de mejoras en las condiciones laborales, aquí parece que todo el mundo mira hacia otro lado y no es aceptable".

PÉRDIDA "VERGONZOSA" DE PODER ADQUISITIVO

Segura ha lamentado que los salarios del personal educativo están desactualizados y cifra en un 25% la pérdida de poder adquisitivo, una cifra que define de "vergonzosa" y que reclama que se revierta, así como también exige la reclasificación del personal de atención educativa (PAE).

Ha criticado las adjudicaciones "totalmente accidentadas" de este verano, como consecuencia de una mala práctica por parte de un miembro de la Administración, aunque señala que hace años que se producen irregularidades; y vuelve a insistir en la necesidad de derogar el decreto de plantillas.

OTRAS RECLAMACIONES

Segura ha reivindicado que se posponga la fecha de inicio del curso escolar y que se comience "más allá de la Diada de Catalunya" porque asegura que es una petición de los centros educativos para que se pueda tener suficiente tiempo para preparar el curso, ante la complejidad actual en las aulas.

Por otro lado, ha trasladado el apoyo del sindicato al pueblo palestino, "que está sufriendo un genocidio sin precedentes y una injusticia que parece que Europa no quiere enfrentar"; así como a la Global Sumud Flotilla, que añade que dos compañeras de Ustec van en una de las barcas.

Coincidiendo con el inicio del curso, este lunes por la mañana Ustec ha llevado a desplegado pancartas para pedir la reducción de ratios y la subida de salarios en 11 municipios catalanes: Tortosa, Tarragona, Manresa, Badalona, Teià, Girona, Vielha, Lleida, Sabadell, Castelldefels y Barcelona.