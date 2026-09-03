Ustec·Stes mantiene la huelga del primer día de curso y pide a Educació reabrir negociaciones

Reunión de la consellera Esther Niubó con el sindicato Ustec·Stes - EUROPA PRESS

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha afirmado este jueves que se mantiene la huelga docente para el 8 de septiembre, primer día de curso, y ha pedido a la Conselleria de Educación de la Generalitat que reabra las negociaciones para mejoras del sector educativo.

En declaraciones a los medios tras reunirse representantes del sindicato con la consellera de Educación, Esther Niubó, ha pedido al Departament no usar la convocatoria de huelga como "excusa" para no reabrir las negociaciones y fijar un calendario.

Ha dicho que la huelga del 8 de septiembre "expresa claramente que hay un malestar, que el conflicto persiste y que no se han resuelto las cuestiones y necesidades de la educación", como la dotación de recursos y la reducción de las ratios.

Segura ha subrayado que esta huelga se podría haber evitado si antes de comenzar el curso el departamento hubiera trasladado una propuesta de calendarización y negociación que diera respuesta a las demandas: "Esto no se ha producido", ha añadido.

"PUEDEN VENIR" MÁS HUELGAS

Ha afirmado que insistirán que es necesario que se reabran estas negociaciones por que "después de esta huelga pueden venir muchas más", y ha dicho que la pelota está en el tejado de la Conselleria de Educación.

Por ello, ha llamado al colectivo a sumarse a la huelga del 8 de septiembre para exigir la reapertura de las negociaciones, y ha confiado en una máxima participación de los docentes para que el departamento "mueva ficha".