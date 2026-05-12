Ustec·Stes pide la dimisión de Niubó si el jueves no lleva una propuesta de mejoras a la mesa

Docentes en la manifestación de este martes en la Via Laietana de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del sindicato Ustec·Stes, el mayoritario en la educación de Catalunya, Iolanda Segura, ha pedido la dimisión de la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, si el jueves no les lleva una propuesta "en firme" de mejora de las condiciones docentes a la mesa sectorial a la que les ha convocado.

Lo ha dicho en declaraciones a los periofistas antes de comenzar la manifestación docente convocada por Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical, en el marco de la jornada de huelga educativa en toda Catalunya de este martes.

Ha criticado la "falta de voluntad negociadora por parte de la consellera y el Govern" y la defensa que hacen del acuerdo con CC.OO. Educació y UGT, y reitera el llamamiento a Niubó a negociar con una propuesta concreta que revierta las carencias de los trabajadores y alumnado.

También ha criticado que ante el derecho de reunión y huelga de los docentes se haga un dispositivo policial (en referencia a la presunta infiltración de dos Mossos d'Esquadra en una asamblea docente) y ha vuelto a reclamar la dimisión de la consellera de Interior, Núria Parlon, y del director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

Sobre la propuesta económica de 400 euros más al mes, ha recordado que lo dijo en referencia a los límites a los que querían llegar y que esta propuesta es "un punto medio" entre el máximo de 700 euros y el mínimo de 200, y recuerda que la propuesta se sometería a votación del colectivo.

SE DIRIGEN A ILLA

El secretario general de Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, se ha dirigido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para decirle que "el ambiente esta caliente y si quiere saber la temperatura que no envíe policías y mire las noticias", y le pide que explicite instrucciones a la consellera para que el jueves les lleve propuestas para el retorno de la deuda de los sexenios, la mejora del complemento específico, entre otras mejoras.

Laura Gené, de la CGT, ha querido dejar claro al Govern que estas huelgas no son solo por el sueldo sino por una "situación de emergencia educativa, bajar ratios en todas las etapas educativas, más recursos para la inclusiva y estabilidad en el trabajo y los centros educativos", y dice que irán el jueves a la mesa con ganas de encontrar soluciones y de manera calendarizada.

Por último, Marc Martorell, de La Intersindical, insiste en que no están luchando solo por las condiciones laborales de los docentes, sino por la mejora educativa: "Queremos un país donde los currículos educativos no se impongan desde un despacho y donde todo el alumnado tenga derecho a aprender en la lengua propia".