Ustec·Stes pide a Niubó que se comprometa a reabrir las negociaciones y haga propuestas concretas

BARCELONA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Ustec·Stes, sindicato mayoritario de la educación en Catalunya, ha pedido a la consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, un "compromiso público" para reabrir las negociaciones con los sindicatos educativos, una propuesta de mejora retributiva y un plan de choque para dotar a los centros educativos de los recursos necesarios para atender al alumnado en las condiciones adecuadas.

Así se ha manifestado el sindicato en un comunicado, después de que Niubó anunciara este domingo por la mañana en una entrevista en Rac 1 que convocará una reunión de la mesa sectorial el próximo jueves.

En este sentido, Ustec·Stes ha lamentado la manera de dar a conocer esta decisión y considera que la propuesta "llega tarde", pues consideran que el departamento debería haber abierto negociaciones antes del inicio de las jornadas de huelga convocadas a partir del próximo martes.

Además, el sindicato ha dicho no tener ninguna certeza sobre el contenido ni el orden del día de la mesa anunciada y advierte de que no participará en reuniones que sirvan "únicamente para normalizar la situación", sin abordar las reivindicaciones del colectivo.

El sindicato reitera su "plena disposición" de reunirse con el departamento antes de que se inicien la huelgas, pero reclama que el encuentro se haga con una propuesta concreta sobre la mesa.