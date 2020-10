USTEC·STEs pide no cerrar las escuelas mientras se pueda pero avisa de que "no son seguras"

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato mayoritario en la educación pública catalana, USTEC·STEs, ha pedido no cerrar las escuelas con motivo de la pandemia de Covid-19 mientras la situación epidemiológica no lo exija, pero ha avisado de que los centros "no son seguros".

En rueda de prensa este miércoles, la secretaria de acción sindical, Eli Pericas, ha opinado que los entornos laborales de los docentes no son seguros porque la Conselleria de Educación de la Generalitat no ha bajado las ratios estudiante-profesor tanto como consideran necesario.

El sindicato también considera que en los centros no se puede garantizar la distancia social y la ventilación es insuficiente, un hecho que las temperaturas otoñales agravarán, según ha afirmado Pericas.

Ha sostenido que el sindicato "no entiende cómo algunos centros no están cerrados desde el principio", debido a la situación de la pandemia en sus áreas de referencia, que ha provocado el confinamiento de varios de sus grupos.

Pese a eso, el portavoz adjunto de USTEC·STEs, Xavier Díez, ha pedido mantener las escuelas e institutos abiertos el máximo tiempo posible, pero cerrarlos cuando sea necesario, porque "el virus es quien tiene el control de la situación y cualquier precaución es poca".

Díez ha presentado el informe 'Teletrabajo docente 2020: Una mala experiencia', una encuesta a profesores realizada durante la primera oleada de la pandemia, que concluye que el 72% de los docentes prefiere un modelo educativo presencial, el 26% está de acuerdo con incluir la enseñanza a distancia, y el 2% restante aboga por el formato telemático.

El 83% de los encuestados opina que la educación a distancia agrava las desigualdades sociales, ya que la no presencialidad "perjudica a los alumnos que requieren más atención individual", según ha relatado Díez.

El 88% de los profesores afirma que dedica más horas al trabajo con el modelo a distancia, con una cuarta parte de ellos llegando a las 50 horas semanales, algo que "remite prácticamente a los horarios de la época de la Revolución Industrial", ha lamentado Díez.

El 24% de los docentes ha experimentado problemas de conectividad, un hecho que se nota, sobretodo, en la Catalunya central y en la zona del Ebro.

Díez también ha afirmado que la educación a distancia provoca "la desaparición de alumnos que no tienen la capacidad de mantener una relación estable con su centro".