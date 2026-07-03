Usuarios de portales puntúan con un 9,33 las propuestas turísticas de la provincia de Barcelona

BARCELONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios de los portales de experiencias turísticas puntúan con un 9,33 las actividades de la provincia de Barcelona, según un estudio de la Diputación de Barcelona que analiza cerca de 150.000 opiniones sobre más de 1.400 actividades que se comercializan en 6 plataformas digitales.

8 de cada 10 actividades de la provincia en estas plataformas están relacionadas con Montserrat, por lo que el Bages es la comarca con más presencia, tanto en volumen de experiencias (27%) como en reseñas (62%), ha informado este viernes la corporación provincial en un comunicado.

Le siguen las comarcas del Baix Llobregat (15%) y el Alt Penedès (13%) y, por municipios, Monistrol de Montserrat lidera el ranking con un 19%, seguido de el Prat de Llobregat (10%) y Sitges (8%).

En relación a las temáticas, las actividades culturales destacan por volumen, con un 19% de la oferta, y por número de reseñas (el 34%), mientras que la gastronomía (15%) tiene un peso notable.

Más de la mitad de las actividades en el 'top-10' incluyen experiencias vinculadas con el mundo del vino, y el estudio revela que, aunque las experiencias enogastronómicas se valoran con un 8,82, la puntuación sube por encima del 9,5 cuando se combina con otros recursos.