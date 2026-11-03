Vagones de un tren de mercancías chocan con un tren sin causar heridos en Martorell (Barcelona)

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un maquinista de un tren de mercancías ha sido trasladado a un centro sanitario después de que tres vagones de un tren de mercancías hayan descarrilado y hayan chocado con una locomotora en Martorell (Barcelona), si bien ha resultado ileso y no ha habido más heridos, han informado fuentes de Rodalies a Europa Press.
Según ha avanzado 'Ser Catalunya', la colisión entre trenes se ha producido este martes por la tarde a raíz de un escape de material rodante de tres vagones cargados con cereal que han terminado chocando contra ese tren de Renfe Mercancías.
Esos vagones de carga han terminado descarrilados después de la colisión.