Valérie Perrin publica 'Tatá': "La figura de las tías es importante, es otra versión de la madre"

Reivindica las historias pequeñas y el regreso a los orígenes

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La autora Valérie Perrin ha publicado en castellano su libro 'Tatá' (Duomo), en el que aborda el peso de los secretos y el silencio y la importancia de recuperar la memoria familiar: "La figura de las tías es importante, es otra versión de la madre".

Lo ha dicho en un encuentro con periodistas este martes en Barcelona, en el que ha reivindica las historias pequeñas y la vida en una ciudad pequeña industrial de Francia, en Gueugnon, que es su ciudad natal, a la que también hace un homenaje en esta novela.

El libro narra cómo la protagonista, Agnès, recibe la llamada del Ayuntamiento de Gueugnon en la que le dicen que su tía, Colette, acaba de morir, y ella asegura que es imposible porque su tía murió hace tres años y le piden que vaya a reconocer el cuerpo y ver quién es esa persona.

A partir de ahí, hay dos cuestiones que sobrevuelan toda la historia y que Agnès irá desentrañando como si fuera una investigadora de su propio linaje, a través de casettes de su propia tía: por un lado, por qué Colette hizo creer que estaba muerta y, por otro, quién es la persona que está en la tumba.

Preguntada por el origen de la novela, cuenta una anécdota en una piscina municipal, cuando un niño llamó a su tía y exclamó 'Tatá', una primera idea que fuera madurando y que finalmente culminó en esta novela, que narra la sobrina en primera persona a modo de diario.

SILENCIO Y FAMILIA

Uno de los temas principales de la obra son los secretos familiares y el silencio que se perpetúa de generación en generación: "Hay demasiados secretos y no se habla. Historias familiares que pasan de generación en generación y sería muy importante hablar con los mayores y que se sepa".

Otro aspecto central es el cine --en un homenaje al oficio de su marido, el director Claude Lelouch--, que sobrevuela el libro con referencias claras, como el hecho de que la protagonista es una cineasta y habla de sus películas y de cómo escribe papeles para su esposo.

MEMORIA

Perrin asegura que con la búsqueda y el descubrimiento de la vida de Colette, que en apariencia es vanal, a Agnès "le cambia la vida", porque vuelve a sus orígenes, a su ciudad pequeña a la que no hubiera regresado, y se reencuentra con los amigos de la infancia.

"El hecho de conectarse a la muerte de su tía para ella supone una vuelta a la vida. Agnès ha vivido en Los Angeles y en París, y el volver a la ciudad pequeña industrial y descubrir los placeres y cosas pequeñas que hay, pues un poco explica la vida. No hay que ir muy lejos para vivir bien y encontrar una vida feliz", defiende.

LAS TÍAS

Sobre la figura de las tías, Perrin asegura que es un personaje "muy importante" en su vida, ya que su madre tenía 6 hermanas, por lo que ella tenía 6 tías, y para ella eran una figura destacada, como si fuera otra figura de madre, y en esta obra las reivindica.

La novela también habla de fútbol y del equipo local de Gueugnon --el padre de Perrin era futbolista profesional y fichó para el equipo de Gueugnon en 1968-- y cree que, junto con la industria, son dos aspectos que marcan a la localidad y de los que "tenía que hablar" y, concretamente, a través de los ojos de una mujer.

PROYECTOS

Avanza que está preparando un libro y que se encuentra en la fase de investigar y que, de hecho, a mediados de septiembre se irá a Marsella: "Abandonaré la Borgoña por esta vez", comenta entre risas, ya que sus anteriores libros, incluido 'Tatá' están ambientados en esta zona de Francia.

Por último, explica que se está trabajando para llevar al cine su libro 'Les Oubliés du dimanche' de la mano de Jean-Pierre Jeunet (director de 'Amélie') y que se estrenará en 2026; así como que está en negociaciones para adaptar 'Trois' al formato serie para plataforma.