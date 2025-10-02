El Vall d'Hebron de Barcelona celebra su 70 aniversario con una exposición inmersiva

Exposición inmersiva por el 80 aniversario del Vall d'Hebron en el Palau Robert de Barcelona. - VALL D'HEBRON

A la inauguración han asistido Olga Pané y Josep Maria Argimon

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha celebrado su 70 aniversario con una exposición inmersiva en el Palau Robert de Barcelona, que se podrá ver del 3 de octubre al 11 de enero.

En el acto de inauguración celebrado este jueves, el gerente del hospital, Albert Salazar, ha explicado que el objetivo es compartir aquello que convierte el Vall d'Hebron "en un hospital de referencia internacional", informa el centro en un comunicado.

A la inauguración han asistido más de 600 personas, entre las cuales la consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, y uno de sus predecesores, Josep Maria Argimon.

OLGA PANÉ

Pané ha destacado que el Vall d'Hebron concentra el 28% de las urgencias atendidas en Catalunya, el 10% de altas hospitalarias y el 40% de los trasplantes.

"Sus profesionales ofrecen un alto nivel de asistencia a toda la población, sea cual sea su condición. Hoy reconocemos la historia de Vall d'Hebron, que se proyecta hacia el futuro", ha dicho la consellera.

LA MUESTRA

La muestra está concebido como un circuito circular que "invita a explorar cómo Vall d'Hebron afronta los retos de cada etapa vital".

Ofrece cinco experiencias interactivas de la vida, desde el primer latido hasta la vejez, además de "apuntes generales" del pasado, presente y futuro del Campus Vall d'Hebron.