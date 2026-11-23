(De I A D) El Director General De Vivienda De La Generalitat, Jordi Mas, La Codirectora De La Càtedra Barcelona Estudis D'habitatge, Montserrat Pareja-Eastaway, Y El Teniente De Alcalde Del Ayuntamiento De Barcelona, Jordi Valls - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, ha pedido este lunes hablar de forma abierta de densificar la capital catalana a nivel de vivienda aunque "de miedo" y abordar también la intensificación, es decir, aumentar la oferta residencial sobre edificios ya existentes.

Lo ha afirmado durante la inauguración del Congreso Internacional de Vivienda y Ciudad, organizado por la Càtedra Barcelona d'Estudis d'Habitatge y con la intervención del director general adjunto de la Comisión Europea (CE), Matthew Baldwin, el director general de Vivienda de la Generalitat de Catalunya, Jordi Mas, y la codirectora de la Càtedra, Montserrat Pareja-Eastaway.

Valls se ha fijado como objetivo para ayudar a combatir la crisis de la vivienda lograr que, en un plazo de 15 o 20 años, el 15% del parque de vivienda barcelonés sea protegido, y ha señalado que la obsesión de la Administración en este plazo tiene que ser "construir, construir, construir".

COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

Además, ha situado la colaboración entre administraciones como esencial: "El Ayuntamiento tiene suelo, pero no tiene dinero. La Generalitat tiene capacidad de regulación, pero no tiene suelo. Y Europa no tiene capacidad de regulación, pero tiene dinero", por lo que ha apelado a planificar conjuntamente la respuesta a la crisis.

Baldwin ha apuntado que la falta de profesionales en el sector de la construcción es un factor que condiciona el desarrollo de nuevas viviendas, y ha mencionado el objetivo de la CE de formar a 3 millones de personas anualmente hasta 2030 en este ámbito.

"Si queremos acelerar la renovación y la construcción, tenemos que invertir no solo en edificios, sino también en las personas y las habilidades para hacer eso posible", ha afirmado en este sentido.

Ha considerado que la colaboración público-privada es esencial para acelerar la construcción, ya que "la financiación pública simplemente no puede financiarlo todo", sino que tiene que usarse a su juicio para desbloquear inversiones adicionales, reducir riesgos y hacer más viables los proyectos.

AFFORDABLE HOUSING ACT

Baldwin ha mencionado el Affordable Housing Act, propuesta de reglamento presentada por la CE el septiembre pasado que incluye una regulación para establecer un marco europeo común para que las administraciones puedan abordar los usos no residenciales de la vivienda, como es el caso de los alquileres de corta duración, segundas residencias o viviendas vacías en zonas bajo presión.

Sobre esta propuesta de reglamento, el director general de Vivienda ha afirmado que, dependiendo de los términos en los que se acabe aprobando, puede ser "una piedra en el camino de la regulación".

Ha recordado que Catalunya lleva más de 2 años desplegando regulación en este ámbito que ha considerado que está teniendo efectos positivos pese a provocar "muchos debates, muchas contraposiciones".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a toda la comunidad académica a seguir impulsando proyectos de investigación en este ámbito para poder medir con evidencia científica si las medidas desplegadas "son buenas políticas o no".

INFLUENCIA EN EL MODELO DE BIENESTAR

Montserrat Pareja-Eastaway, por su parte, ha apuntado que la crisis actual no es solo una crisis de vivienda, sino que tiene una influencia directa en el "modelo de bienestar" y en la forma de gobernar, las relaciones entre generaciones y el modelo de ciudad.

"Nunca habíamos hablado tanto de vivienda. Sin embargo, seguimos con grandes dificultades para ponernos de acuerdo en cómo hablar de vivienda y cómo hacer que la vivienda deje de ser una emergencia", ha afirmado, además de pedir que la centralidad que ocupa en estos momentos este asunto se convierta en capacidad de transformación

CONGRESO INTERNACIONAL DE VIVIENDA Y CIUDAD

El Congreso Internacional de Vivienda y Ciudad cuenta con la participación de la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Barcelona (UPC) y la Universitat Pompeu Fabra (UPF), y se estructura en 11 mesas que abordan este lunes y martes el fenómeno residencial desde múltiples perspectivas.

Concretamente, se hablará de transformación urbana, dinámicas demográficas, políticas públicas en materia de vivienda y la relación entre vivienda y salud, entre otras temáticas.