Valls pide "prudencia" para alcanzar un acuerdo y zanjar la huelga de los socorristas de Barcelona

BARCELONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Economía de Barcelona, Jordi Valls, ha pedido "prudencia" para llegar a un acuerdo y zanjar adecuadamente la huelga indefinida iniciada el pasado 1 de agosto por parte de los socorristas de las playas de Barcelona.

"Hubo un proceso de diálogo interesante e importante que valoramos positivamente y debemos respetarlo. Debemos ser prudentes y con la clara voluntad de que este conflicto se acabe y que lo haga de la forma correcta", ha destacado Valls este jueves en una rueda de prensa.

Preguntado sobre qué tiene previsto hacer el Ayuntamiento si la huelga se prolonga, Valls ha asegurado que el gobierno municipal "no toma decisiones sobre situaciones que todavía no han ocurrido".

Convocados por CGT, los socorristas iniciaron el pasado 1 de agosto una huelga indefinida dirigida a la empresa FCC, concesionaria del servicio, para reclamar más personal, mejoras salariales, reducir la temporalidad de la plantilla y ampliar el servicio a todo el año.

En paralelo, los socorristas cerraron este martes las torres de vigilancia en el marco de la huelga indefinida, con servicios mínimos prestados desde la arena, e izaron la bandera roja a modo de protesta.