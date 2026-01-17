Varias carreteras catalanas afectadas o cortadas por nieve, sobre todo en Lleida

Uno de los tramos afectados - @TRANSIT

LLEIDA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varias carreteras catalanas están afectadas o cortadas por nieve en Lleida pasadas las 19 horas, entre las que hay una veintena de tramos donde hay que llevar cadenas, como la N-230 en Vilaller-Vielha (restringidos los vehículos articulados), la N-260 en Alp, la C-28 en el Port de la Bonaigua y la C-13 Llavorsí-Esterri d'Àneu.

Hay 3 vías cortadas por nieve: la N-260 en Port Cantó, la BV-4024 en Coll de Pal y la pista asfaltada de Rialp a Portainé, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Pide extremar la prudencia en todos los desplazamientos y equipar el vehículo con cadenas.