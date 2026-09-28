Varios investigados por presuntamente llevarse a la fuerza a un hombre en Calella (Barcelona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan a diversas personas que presuntamente se llevaron a la fuerza a un individuo que se encontraba dentro de su coche en Calella (Barcelona) este domingo por la noche, confirman fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Caso', un grupo de personas obligaron a subir al maletero de otro vehículo a la víctima, que por ahora no se sabe donde está.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha asumido la investigación para tratar de esclarecer los motivos de la retención y localizar a los autores.