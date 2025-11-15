Vecinos de Lleida proponen la creación de un espacio verde y social en el Passatge de Santa Anna

LLEIDA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vecinos y vecinas de Lleida han propuesto la creación de un espacio verde y social en el Passatge de Santa Anna, en el marco del proceso participativo Imaginem Lleida que se ha llevado a cabo para recoger las necesidades y propuestas para transformar este punto de la ciudad.

158 personas han generado 102 propuestas en este proceso participativo, que se tendrán en cuenta en el anteproyecto de reurbanización que incorporará la visión técnica y vecinal, informa la Paeria de Lleida en un comunicado este sábado.

El proceso ha comportado diversas actividades, que han combinado talleres presenciales, canales digitales y encuestas a pie de calle para crear un fórum de reflexión y debate.

El regidor de participación, Roberto Pino, ha agradecido la implicación de la ciudadanía, entidades, escuelas y comercios de la zona para "intercambiar ideas y construir un entorno público".

Entre las propuestas de más consenso destacan la instalación de un sistema de cerramiento nocturno para garantizar el descanso de los residentes, la creación de una zona verde compartida con la escuela de Santa Anna y la creación de un espacio polivalente intergeneracional.