Vedrina (PP) pide eliminar temporalmente el IVA de alimentos como huevos, leche y productos frescos

La diputada del PP en el Congreso Elisa Vedrina en Tarragona
La diputada del PP en el Congreso Elisa Vedrina en Tarragona - PP
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 17 diciembre 2025 13:43
Seguir en

TARRAGONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en el Congreso Elisa Vedrina ha reclamado este miércoles eliminar "temporalmente" el IVA de los alimentos como los huevos, la leche y los productos frescos --pasar del 4% al 0%-- para "recuperar el consumo de alimentos saludables".

"Los tarraconenses merecemos disfrutar de la Navidad con muchas menos preocupaciones y dolores de cabeza", ha dicho la diputada en un comunicado, en el que ha pedido también una rebaja del IVA de la carne, el pescado y las conservas del 10% al 4%.

Vedrina, que ha señalado la proposición no de ley que el PP ha presentado en el Congreso en este sentido, ha criticado la negativa del Gobierno central a la rebaja del IVA ante --textualmente-- una recaudación tributaria que no ha parado de crecer.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado