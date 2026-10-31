Vega (CUP) avisa del turismo internacional en Barcelona: "Lo único que está haciendo es empobrecer"

Archivo - La militante de la CUP Laure Vega durante el acto de inicio de campaña de la CUP, en la Plaça del Raspall, a 25 de abril de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Con este acto, el grupo parlamentario La Candidatura de Unidad Popular (CUP) comi - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament y candidata del partido a la alcaldía de Barcelona, Laure Vega, ha defendido reducir el turismo internacional que llega a la capital catalana ya que, ha alertado, "lo único que está haciendo es empobrecer a la población".

"Es paradójico que tengas gran parte del país trabajando en el sector del turismo, pero que, en cambio, no puedan hacer turismo", ha sostenido en una entrevista en 'ElNacional.cat' recogida por Europa Press este sábado.

Ha señalado a las terminales de cruceros que, según Vega, no tienen ningún sentido, ha insistido en su oposición a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y ha apostado por que Barcelona "vuelva a ser una capital, no un parque temático".

CANDIDATURA

Al preguntársele si seguirá en el Parlament si es elegida concejala, ha confirmado que dejaría el acta de diputada, y al preguntársele por la candidatura ha afirmado que "no se llamará CUP", ya que entienden que será algo más amplio.

También ha señalado que su objetivo es entrar con fuerza al Ayuntamiento de Barcelona "de manera que no se reedite un gobierno de (Jaume) Collboni, en ningún caso", por lo que ha señalado que habrá que hablar con el resto de partidos para buscar encajes.

Respecto a su propuesta para la ciudad, Vega ha sostenido que en una situación "tan radicalmente dura para la mayoría de la gente que vive en Barcelona" las propuestas radicales, como la de la CUP, ganan cada vez más sentido.