Vega (CUP) cree que las medidas contra Israel son buenas, pero dice que llegan "704 días" tarde

Critica un supuesto ataque con un dron a la Global Sumud Flotilla y la orden de evacuación de Gaza

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP en el Parlament, Laure Vega, ha afirmado que las medidas anunciadas por el Gobierno contra Israel son buenas, pero ha afirmado que llegan "704 días después de que comience el genocidio" en Gaza.

Lo ha dicho este martes en una rueda de prensa desde la Cámara catalana, en la que ha pedido que la contundencia "no puede ser solo discursiva" ni una escalada diplomática, sino que debe tener efectos reales.

En este sentido, ha reclamado que todas las bases militares en territorio español no puedan ser utilizadas por Estados Unidos para mantener el comercio de armamento con Israel: "Deben estar bajo control ya", ha pedido.

Según Vega, que se haya decidido aplicar estas medidas "no deja de ser una victoria de la solidaridad con Palestina que se ha mostrado por todos los pueblos en todo el Estado", y ha aplaudido iniciativas como la Global Sumud Flotilla y las protestas en la Vuelta a España de ciclismo.

SOLIDARIDAD

Vega ha criticado el ataque que ha denunciado la Global Sumud Flotilla en Túnez en una de sus principales embarcaciones, y la orden del gobierno israelí de evacuar la totalidad de la ciudad de Gaza, y ha reivindicado la solidaridad internacional con el pueblo palestino.

"Las acciones y manifestaciones en favor del pueblo palestino encontramos a la gente que defiende la escuela pública, la que defiende el derecho a la vivienda, la que sale el 8 de marzo y la que saldrá el 11 de septiembre. Creemos, y es importante decirlo, que en las luchas justas no sobra absolutamente nadie", ha sostenido.

NUEVO CURSO POLÍTICO

Al inicio del curso político, ha criticado a Aliança Catalana por tener una propuesta política que es "ni más ni menos que la de una guerra civil catalana", y ha asegurado que se dedican textualmente a retirar carnés de identidad en lo que ha calificado como un lavado de cara a las políticas en favor de las grandes fortunas.

"¿Quién cree que el problema de las colas de espera en los hospitales es de la gente que ha trabajado este verano hasta su muerte en el campo? ¿O quién cree que los salarios por debajo del coste de la vida son culpa de quién debe compartir piso porque el sueldo no llega?", se ha preguntado.

En paralelo, ha advertido al PSC que la CUP no se moverá ni un milímetro, en sus palabras, que deben tratar a los catalanes como adultos, y ha reclamado a la conselleria de Educación que revierta los recortes a los profesores: "Si dicen que no hay dinero para revertir los recortes de sueldos de los docentes, que empiecen a recortar las donaciones a las concertadas", ha afirmado.

Finalmente, preguntada por el quién sustituirá a la exlíder en el Parlament de la CUP Laia Estrada, tras su renuncia como diputada por discrepancias con su formación, ha afirmado que "en los próximos días se anunciará la persona que entrará como su relevo, con total normalidad".