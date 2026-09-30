Vega (CUP) insta a Illa a intervenir en vivienda y prohibir "absolutamente" la compra especulativa

La diputada de la CUP, Laure Vega, durante el Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 30 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

Cree que el 'quien la hace la paga' es "mentira" para los fondos de inversión BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament, Laure Vega, ha instado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a intervenir el mercado de la vivienda y prohibir "absolutamente las compras para especular".

"Créditos y ayudas para pagar precios que fijan los que acaparan pisos no es intervenir el mercado", ha dicho en su intervención en el Debate de Política General (DPG) en el Parlament este miércoles por la tarde.

Vega ha defendido que la política deben ser los mecanismos complejos para conseguir las cosas más simples y, en el ámbito de la vivienda, ha sostenido que esto pasa por, además de prohibir la compra especulativa, multar a quien incumple la ley de vivienda y adquirir las viviendas sobrantes para construir un parque público y que la población pueda vivir con garantías.

En este sentido, ha instado a los grupos a votar a favor de la propuesta que la CUP llevará al DPG para que el Parlament reclame todas las competencias de vivienda, dirigiéndose especialmente a Junts: "Si hablan de la soberanía que ha de ganar Catalunya, voten a favor de esta propuesta", ha dicho.

También ha criticado que el 'quien la hace la paga' es "mentira" en esta cuestión porque, dice, los fondos de inversión se saltan la ley de vivienda poniendo los alquileres por encima del máximo fijado.

Además, ha señalado que el 'Decreto Maricarmen' se ha "troceado" y ha tenido que llegar después de las movilizaciones y no por voluntad del Gobierno.

SANIDAD Y EDUCACIÓN

Acerca de la sanidad, ha dicho que se encuentra en una "encrucijada: o se privatiza y se entrega a las multinacionales o se gestiona de forma directa", ha advertido.

Por otro lado, sobre la educación ha rechazado que se mantenga un modelo de escuela concertada "a costa de la pública", lo que ha calificado de vergüenza, y ha pedido al Govern dar a los docentes de la escuela pública los recursos que se necesitan.