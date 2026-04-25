Una veintena de entidades programan actividades en el marco del Any Aurèlia Muñoz

Presentación del Any Aurèlia Muñoz - MACBA

BARCELONA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del centenario del nacimiento de la artista Aurèlia Muñoz, una veintena de entidades e instituciones culturales de Catalunya han programado actividades en relación con su obra, en el marco del programa Centenari Aurèlia Muñoz del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), informa en un comunicado este sábado.

A lo largo del año se llevarán a cabo diversas manifestaciones culturales alrededor de la figura de Muñoz y la programación incluye numerosas presentaciones de sus obras en diferentes puntos del territorio, además de un extenso programa de charlas y talleres.

La conmemoración pretende poner de manifiesto el rol "pionero y visionario" de la artista, que con su trabajo escultórico, pictórico y gráfico atravesó y renovó técnicas como el bordado, el macramé y la fabricación de papel, en diálogo con las vanguardias de su tiempo.

La obra de la artista revela una "mirada comprometida que anticipa preocupaciones ecosociales" relacionadas con la sostenibilidad de los materiales y las relaciones entre especies, así como la importancia de la diversidad y la poética.

El programa del centenario cuenta con el comisariado de Sílvia Ventosa Muñoz, responsable del Arxiu Aurèlia Muñoz, y la asesoría científica de Einaidea, plataforma de investigación en arte y diseño de la fundación Eina, Barcelona, bajo la dirección del curador y escritor Manuel Cirauqui.