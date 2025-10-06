Las ventas en grandes superficies en Catalunya bajan un 2,4% en agosto, según el Idescat

Archivo - Varias personas realizan compras en el centro comercial La Maquinista, en Barcelona (España), a 14 de diciembre de 2020. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El índice de ventas a grandes superficies de Catalunya ha bajado en agosto un 0,2% en relación con el mismo mes del año pasado, según ha informado el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) este lunes en un comunicado.

El Idescat relaciona este descenso con las ventas de productos no alimentarios (-0,4%), mientras que las ventas de alimentación se han mantenido estables (-0,1%).

El índice a precios constantes (eliminando el efecto de la inflación) ha registrado una disminución interanual del 2,6%.

Por grupos de productos, la venta de productos alimentarios ha caído en un 2,5%, mientras que las del resto de productos han disminuido un 2,6%.

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, la variación del índice a precios corrientes ha sido negativa (-0,5%) respecto al mismo período del año anterior.