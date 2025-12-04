Las ventas de socios de Comertia crecen un 3,7% interanual en noviembre

Las ventas de los comercios adheridos a la asociación catalana de la empresa familiar del Retail, Comertia, han aumentado una media de un 3,7% interanual a cierre de noviembre, un período marcado por los descuentos del Black Friday.

Un 27% de las empresas asociadas cifran en entre un 10% y 15% el alza de las ventas durante el fin de semana del Black Friday, mientras que otro 26% estima una subida de entre el 0% y 10% y otro 20% apunta a que han sido "iguales que el año anterior", informan en un comunicado este jueves.

En términos de valor, el 62% de las empresas de Comertia han registrado un aumento de las ventas interanual, un crecimiento liderado por el alza del 15,8% de la categoría otros (especialmente en servicios y automoción) y del 6,4% de las empresas de moda.

Por canales, las ventas efectuadas por Internet han crecido una media del 9,4% interanual en noviembre, hasta anotar un peso sobre el total del 6,2%.

Los sectores con un mayor peso en la facturación online son ocio y cultura, responsables de un 12,8% de las ventas por Internet, otros, con un 12,3%, y moda y restauración, que suponen un 10,8% y 8,7% interanual, respectivamente.

COMPETENCIA ASIÁTICA

Más de la mitad de los socios de Comertia ve necesario aplicar medidas para "frenar la competencia desleal" de plataformas como Shein, Temu o Aliexpress, como la aplicación de una tasa de dos euros para los paquetes de estas compañías que entren en la Unión Europea.

Un 13% de las empresas, sin embargo, valora que esta cifra debería incrementarse, mientras que otro 29% opina que "no será suficiente" para frenar el crecimiento del negocio de dichas plataformas.

