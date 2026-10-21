Venture on the Road de Banco Sabadell recorrerá seis provincias en busca de startups

Archivo - Exterior de la sede de Banco Sabadell en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La décima edición de Venture on the Road de Banco Sabadell recorrerá las provincias de Pamplona, Granada, Asturias, Valencia, A Coruña y Girona para buscar startups innovadoras, informa la entidad en un comunicado este miércoles.

El programa está impulsado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra, y este año se suma Enisa, lo que refuerza el alcance de la iniciativa.

Tiene el objetivo de identificar las mejores oportunidades de inversión en fases iniciales y ofrecer a las startups una plataforma para presentar sus proyectos ante inversores y generar una red de contactos profesionales de alto valor.

La startup ganadora nacional recibirá un completo paquete de apoyo para acelerar su desarrollo, que incluirá asesoramiento especializado, acceso a ecosistemas de innovación, formación y acompañamiento empresarial.

Entre otros beneficios, contará con asesoramiento personalizado en financiación e inversión por parte de BStartup, participación como proyecto invitado en el Campus de Emprendedores de SeedRocket y asesoramiento de 'fundraising'.