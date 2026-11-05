Veolia factura 33.310 millones hasta septiembre, un 2,1% más

Archivo - Planta de revalorización energética de Veolia en Leeds (Reino Unido) - VEOLIA - Archivo

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Veolia cerró los tres primeros trimestres del año con una facturación de 33.310 millones de euros, un 2,1% más que en el mismo periodo del año anterior, informa en un comunicado este jueves.

La compañía alcanzó un Ebitda de 5.404 millones, un 5,1% interanual más, y el margen de Ebitda creció 50 puntos básicos, hasta el 16,2%, por el crecimiento orgánico y la aplicación rigurosa y continua de los planes de eficiencia.

La directora general de la empresa, Estelle Brachlianoff, ha dicho que la dinámica de los resultados "refleja la solidez" de la estrategia de la compañía.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)