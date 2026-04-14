Veolia impulsa la sostenibilidad del 73 Trofeo Conde de Godó con 15 fuentes

Fuente de Veolia en el 73 Trofeo Conde de Godó - VEOLIA

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Aigües de Barcelona, del grupo Veolia, ha instalado 15 fuentes para garantizar la hidratación con agua de proximidad y minimizar la generación de residuos en el Barcelona Open Banc Sabadell - 73 Trofeo Conde de Godó, que se celebra entre el 13 y el 19 de abril en Barcelona, para impulsar la sostenibilidad por cuarto año consecutivo.

También repartirá 2.300 botellas reutilizables entre jugadores, staff, prensa y público para contribuir a la reducción de residuos, ya que por cada 1.000 litros de agua del grifo, se ahorrarán 44 kilos de residuos y 453 kilos de emisiones de dióxido de carbono equivalentes, informa Veolia en un comunicado este martes.

En 2025, estas medidas permitieron evitar 690 kilos de plástico, así como el equivalente a 6.700 kilos de emisiones de carbono y 91 metros cúbicos de huella hídrica.