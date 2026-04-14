Veolia impulsa la sostenibilidad del 73 Trofeo Conde de Godó con 15 fuentes

Fuente de Veolia en el 73 Trofeo Conde de Godó
Fuente de Veolia en el 73 Trofeo Conde de Godó - VEOLIA
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 14 abril 2026 17:18
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BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Aigües de Barcelona, del grupo Veolia, ha instalado 15 fuentes para garantizar la hidratación con agua de proximidad y minimizar la generación de residuos en el Barcelona Open Banc Sabadell - 73 Trofeo Conde de Godó, que se celebra entre el 13 y el 19 de abril en Barcelona, para impulsar la sostenibilidad por cuarto año consecutivo.

También repartirá 2.300 botellas reutilizables entre jugadores, staff, prensa y público para contribuir a la reducción de residuos, ya que por cada 1.000 litros de agua del grifo, se ahorrarán 44 kilos de residuos y 453 kilos de emisiones de dióxido de carbono equivalentes, informa Veolia en un comunicado este martes.

En 2025, estas medidas permitieron evitar 690 kilos de plástico, así como el equivalente a 6.700 kilos de emisiones de carbono y 91 metros cúbicos de huella hídrica.

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