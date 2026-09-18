Veolia y Sant Celoni (Barcelona) destinarán 8.000 euros al año para apoyar a familias vulnerables

Imagen de la firma - VEOLIA

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sant Celoni (Barcelona) y Veolia, la empresa gestora del servicio de agua en el municipio, han firmado un acuerdo de colaboración por el que destinarán 8.000 euros al año para garantizar el acceso al servicio de agua a las familias en situación de vulnerabilidad.

El acuerdo, formalizado este viernes por el alcalde de Sant Celoni, Eduard Vallhonesta, y la directora de Veolia en el Vallès Oriental, Berta Trillo, tiene una duración de 4 años, y contempla una dotación extraordinaria de 5.000 euros adicionales en el primer año, detalla Veolia en un comunicado.

El fondo de solidaridad es una ayuda que aporta la compañía de agua y comporta la exención de pago de los conceptos de la factura para aquellas personas que cuenten con un informe de los servicios sociales que acredite su situación de precariedad y vulnerabilidad económica.

En el marco de este convenio, se han destinado un total de 14.000 euros desde 2016, que han permitido cubrir más de 130 facturas de cerca de 50 familias de Sant Celoni.

Además, Veolia también cuenta una tarifa social para personas en situación de vulnerabilidad, así como opciones de pagos "accesibles" como compromisos de pago sin intereses o las posibilidades de seleccionar el día de pago de la factura o fraccionarla en 12 mensualidades fijas.