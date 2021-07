Verge pide "normalizar" que haya temas que no generen unanimidad en el feminismo

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Feminismos e Igualdad de la Generalitat, Tània Verge, ha abogado por "normalizar" que haya planteamientos y debates que no generen unanimidad dentro del feminismo, como la legalización o la abolición de la prostitución.

En una entrevista en 'El Diario.es' este sábado recogida por Europa Press, la consellera ha defendido que el feminismo es un conjunto de prácticas y un movimiento crítico articulado desde la diversidad de planteamientos que están "en debate y construcción permanente".

En ese sentido, ha afirmado que el anteproyecto de la Ley Trans del Gobierno "no representa ningún tipo de peligro para los derechos de las mujeres" aunque cree que es insuficiente porque impone tutelas al reconocimiento de la libre identidad de género, a la no inclusión de personas no binarias y a las dificultades para personas migradas y refugiadas, según ella.

Por otro lado, ha situado entre las prioridades del nuevo departamento que lidera garantizar que las políticas de igualdad sean transversales y se conviertan en el "eje vertebrador de toda la acción del Govern".

Preguntada por los seis crímenes machistas en Catalunya desde que empezó 2021 y por cómo revertir esta lacra, Verge lo ha achacado a "las formas sistemáticas de desigualdad" en la sociedad y ha abogado por desplegar acciones públicas que pasen por remediar la violencia institucional y por implementar una línea de actuación para impulsar la sensibilización y la prevención.