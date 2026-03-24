Vergés (Junts) tacha de "insuficientes" las medidas anticrisis del Govern y pide deflactar el IRPF

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

Sobre la huelga de docentes, critica que el ejecutivo "ya no sabe ni cómo reunirse con los sindicatos" BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha afirmado que las medidas anticrisis aprobadas este martes por el Govern ante los efectos de la guerra en Oriente Medio son "inconcretas y son insuficientes" y ha insistido en reclamar la deflactación del IRPF y la rebaja de tipos impositivos en los tramos más bajos, además de subir el mínimo exento.

En rueda de prensa este martes desde la Cámara catalana ha asegurado que lo presentado por el ejecutivo "no es propiamente lo que se esperaría como un plan de choque", y ha añadido que muchas de las medidas ya estaban previstas y son estructurales, como el impulso a las energías renovables.

"Hay mucho de ampliación de crédito, hay poco de ayudas directas y prácticamente nada de rebaja fiscal", ha señalado, apuntando que ampliar las líneas de crédito del Institut Català de Finances no son ayudas sino tirar la pelota hacia adelante y provocar más endeudamiento.

Así, ha remarcado que la rebaja del IRPF es un asunto que "clama al cielo" porque desde 2023 la recaudación de este impuesto ha aumentado un 37%, una parte importante de la cual, considera, no está justificada y es efecto de la inflación.

En este sentido, ha reafirmado que Junts presentará una proposición de ley en el Parlament para incluir las medidas que el Govern no ha incorporado al paquete: "La inflación es evidente que llena la hucha de la administración pero lo hace a expensas de vaciar los bolsillos de los ciudadanos y este, evidentemente, no es el camino", ha resumido.

DECRETO GOBIERNO

Preguntado por el decreto de medidas contra los efectos de la guerra aprobado por el Gobierno ha destacado que "incorpora algunas rebajas fiscales", entre ellas la del IVA de los carburantes que, defiende, era una propuesta de Junts.

"En cambio, vemos que el Govern de la Generalitat, del presidente Illa, no piensa hacer ningún tipo de rebaja fiscal, más allá de la puntualidad de la exención del impuesto del CO2", ha expuesto, y ha dicho que las rebajas que propone su formación en cuanto al IRPF e impuestos como el de transmisiones patrimoniales son absolutamente justificables.

HUELGA EDUCATIVA

Preguntado por la situación educativa tras la huelga de docentes la pasada semana ha criticado que el ejecutivo no sepa resolver las reivindicaciones docentes y que, además, "resulta que ya no sabe ni como reunirse con los sindicatos".

"El Govern habló de un acuerdo de país, supuestamente, y vimos que esto se contrapuso con una manifestación histórica de los docentes en Catalunya y que llegó también aquí al Parlament. Por lo tanto, el Govern haría bien de resolver esta cuestión con responsabilidad".