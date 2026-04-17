El Vhio impulsa el primer ensayo en pacientes de una terapia CAR-T contra tumores sólidos HER2+

Los investigadores a cargo del ensayo. - VHIO

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Vall d'Hebron Instituto de Oncología (Vhio), en colaboración con el Hospital del Mar Research Institute, han impulsado el ensayo clínico de fase 1 'Catherine', en que se tratará por primera vez pacientes con tumores sólidos HER2+ con una terapia CAR-T de nueva generación.

La terapia consiste en un CAR-T dirigido a la proteína p95HER2, presente de forma específica en un tercio de los tumores HER2+, y capaz de secretar un anticuerpo (TECH2Me) que reconoce células que sobreexpresan HER2 y activa las células inmunitarias del microambiente tumoral.

El jefe del Grupo de Factores de Crecimiento del Vhio y director del Hospital del Mar Research Institute, Joaquín Arribas, ha explicado que el mecanismo dual de activación del sistema inmunitario "ha demostrado una respuesta antitumoral completa, duradera y segura" en modelos preclínicos derivados de muestras de pacientes con tumores positivos por HER2 y p95HER2.

HER2

Se han desarrollado múltiples opciones terapéuticas para tratar el grupo de tumores HER2, que es el receptor más abordado en el desarrollo de terapias contra el cáncer, particularmente de mama o gástrico.

Aún así, aún existe un número "importante" de pacientes, hasta un tercio de las pacientes con cáncer de mama HER2+ avanzado, que no responde a estas terapias, y existen otros tumores raros, como los de glándula salival HER2+, para los que no hay tratamiento estándar.

Ahora, el ensayo buscará evaluar la seguridad y la eficacia preliminar de una nueva terapia CAR-T en pacientes con tumores sólidos HER2+ que hayan agotado todas las opciones terapéuticas y que sean candidatos a recibir una terapia celular como las CAR-T.

CRITERIOS CLÍNICOS "MUY CONCRETOS"

Antes de recibir la terapia CAR-T es necesario someterse a un tratamiento "muy intenso de quimioterapia, por lo que hace falta cumplir unos criterios clínicos de inclusión "muy concretos".

"La realización de este estudio, además de representar una nueva oportunidad terapéutica, permitirá continuar avanzando en la investigación de esta terapia y mejorar la selección de los pacientes que más se podrían beneficiar", ha apuntado Arribas.