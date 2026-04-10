El Vhir impulsa una red para innovar en investigación en envejecimiento y neurodegeneración

Foto de grupo de la presentación de Neuroage. - VHIR

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Vall d'Hebron Instituto de Investigación (Vhir) ha impulsado la red Neuroage, que busca impulsar la innovación en el ámbito del envejecimiento y las enfermedades neurodegenerativas, y cuenta con participación de 48 entidades nacionales e internacionales.

Neuroage nace en un contexto de envejecimiento progresivo de la población, que representa "uno de los grandes retos sociales, sanitarios y económicos actuales", y en que las enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson presentan una elevada prevalencia, informa el Vhir en un comunicado de este viernes.

Neuroage quiere dar respuesta a este reto a través de un modelo de trabajo en red que conecta "agentes clave" del ecosistema, incluyendo centros de investigación y universidades, sistema de salud, tejido empresarial y agentes económicos, así como fundaciones y asociaciones de pacientes y cuidadores.

La red trabajará en ámbitos como la prevención del deterioro cognitivo y físico, el diagnóstico precoz, el desarrollo de tecnologías de apoyo a la vida independiente --como la domótica, los 'wearables' o la IA--, el apoyo a cuidadores y familiares y las nuevas terapias y biomarcadores.

DEBATE Y COCREACIÓN

Para hacerlo posible, la red impulsará espacios de debate y cocreación con la participación activa de pacientes y cuidadores para "identificar retos y alinear las soluciones con las necesidades reales", y fomentará la colaboración multidisciplinar entre los diferentes centros.

El director de Innovación y Desarrollo de Negocio del Vhir y de Neuroage, Rafael Navajo, ha señalado que trabajar en red permite dar respuestas "más rápidas, útiles y equitativas" a los retos del envejecimiento y las enfermedades neurodegenerativas.