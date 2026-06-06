Vicenç Lozano publica un libro sobre León XIV: "Es como un gran maestro de ajedrez"

Preparativos para la visita del Papa, a 25 de mayo de 2026, en Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

BARCELONA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El periodista e historiador Vicenç Lozano ha publicado el ensayo 'Lleó XIV, ombres sota la cúpula' (en catalán en Pòrtic y en castellano en Rocaeditorial), un libro que aborda el cónclave que propició que Robert Francis Prevost fuera elegido nuevo pontífice, y ha asegurado que es un Papa que tiene una estrategia de reformas lentas: "Es como un gran maestro de ajedrez. Su rival mueve un peón, pero él ya tiene dos o tres jugadas por adelantado".

En una entrevista de Europa Press con motivo de la visita del Papa a España, Lozano ha asegurado que no le ha sorprendido "absolutamente nada" del primer año de pontificado, y ha afirmado que se le ha acabado de conocer por la opinión pública con su enfrentamiento con el presidente estadounidense Donald Trump.

"Hay un antes y un después de las declaraciones de Trump de aniquilar una civilización, es cuando (el Papa) interviene. Tiene que defender un mundo muy humano y en el que la guerra sea prescindible", ha subrayado.

"El Papa es una figura importante y se está erigiendo como líder ético y moral del siglo XXI", ha explicado Lozano, subrayando sus posicionamientos respecto a guerras y operaciones militares como en Gaza y el Líbano, su primera encíclica acerca de la inteligencia artificial y en la figura geopolítica que atesora.

Ha afirmado que en su encíclica aboga por una inteligencia artificial que "no reemplace la experiencia humana", y por que la paz, la civilización y el amor sean la auténtica alternativa en un mundo donde se amenaza las libertades.

FORMAS TRADICIONALISTAS, FONDO PROGRESISTA

Ha subrayado que León XIV es un Papa "con formas tradicionalistas con un fondo progresista y reformista" con el que la continuidad del pontificado de Francisco está asegurado y con el que se abrirá puentes de diálogo y de escucha, dos aspectos que Lozano ha dicho que son virtud de Prevost.

Lozano ha dicho que es un Papa que aboga por "el retorno del mundo a la cordura, la diplomacia, el diálogo, que han sido abandonados por el chantaje y la amenaza con Trump y su desorden moral".

En el ensayo, el periodista revela cómo fue el cónclave que eligió a León XIV y cómo el conflicto de poder en el Vaticano "es un microcosmos de la guerra cultural en todo el mundo, entre los que quieren preservar los derechos y lo que quieren conculcarlos y destruirlos".

A través de un centenar de entrevistas a las dos almas de la Iglesia, tanto del sector más conservador como del progresista, Lozano explica la operación --de la que Prevost "no era consciente"-- para que alcanzara el papado, los dossieres que circularon durante el cónclave, las presiones de los lobbies y una reunión --desconoce si personal o telemática-- entre Trump, Giorgia Meloni y Macron sobre la elección.

Ha subrayado que será un papado de reformas lentas en las que irá haciéndolas "estableciendo un mínimo consenso", ha afirmado que hay sectores de la Iglesia que se está dando cuenta que es una Papa reformista, de una manera más tranquila que Francisco, y ha augurado que los más conservadores iniciarán una ofensiva fuerte en los próximos meses para desprestigiar su papado.

VISITA A ESPAÑA

Sobre la visita a España, Lozano ha dicho que tiene diversas fases: la de Madrid, con un carácter más político e institucional, con un discurso en el Congreso en el que cree que pedirá a la clase política "levantar su mirada", dialogar en momentos de polarización y optar por la administración pública, las libertades y luchar contra los mensajes xenófobos y racistas, independientemente de quien gobierne.

Ha dicho que la de Barcelona estará centrada en la bendición de la Torre de Jesucristo, con un diálogo entre arte, arquitectura y espiritualidad, en el que también será importante la familia, mientras que la etapa en Canarias estará centrada en la migración, una visita que hereda de la voluntad del papa Francisco.