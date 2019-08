Un vicepresidente de SCC pide prohibir que partidos independentistas se presenten a elecciones

Publicado 06/08/2019 19:05:35 CET

BARCELONA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un vicepresidente de Societat Civil Catalana (SCC) Xavier Marín ha pedido este martes prohibir que los partidos independentistas se puedan presentar a las elecciones: "Si la mayoría constitucionalista tiene claro que España no puede ser troceada hay que prohibir a los partidos que llamen a la ruptura".

En una entrevista de 'Vozpópuli' recogida por Europa Press, ha sostenido que el artículo 2 de la Constitución establece la indisoluble unidad del Estado, por lo que cree esto debe reflejarse en las elecciones.

"Aquí hay algo que no cuadra: o quitamos el artículo dos de la Constitución, que no se va a mover, o un partido independentista no puede llamar a la independencia porque no es posible", ha argumentado.

Por eso, ha reclamado a PP, PSOE y CS "hacer una rectificación rápida" de la Constitución para que los partidos independentistas no se puedan presentar a los comicios.

Estas declaraciones se contraponen a la línea expresada por el presidente de SCC, Fernando Sánchez Costa, que en una entrevista de Europa Press dijo que hay que encauzar al movimiento social que respalda al independentismo hacia un objetivo de mejorar Catalunya y toda España: "No puedes decir 'no' a dos millones de personas".

Marín ha criticado estas palabras y ha asegurado que esta postura no está consensuada dentro de la entidad, aunque considera que es una persona de consenso: "Esto no puede ser una postura de SCC, como no es la mía. Lo que está pasando en Catalunya es fruto de tolerar una cosa y la contraria".