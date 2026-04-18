El viceprimer ministro de Reino Unido afirma que se abre un tiempo de "esperanza y oportunidad"

El vice primer ministro del Reino Unido, David Lammy - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

"En un lado diferente de espectro político están a menudo muy bien financiados y organizados"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El viceprimer ministro de Reino Unido, David Lammy, ha afirmado que se abre un "tiempo de esperanza y oportunidad" ante la unión progresista para afrontar el contexto internacional, durante la Reunión en Defensa de la Democracia y la Global Progressive Mobilisation que se celebra en la Fira de Barcelona Gran Via, en l'Hospitalet de Llobregat.

En declaraciones a su llegada a la IV Reunión en Defensa de la Democracia este sábado, ha agradecido la organización de esta cumbre al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Particularmente, cuando reconocemos que nuestros amigos en un lado diferente de espectro político están a menudo muy bien financiados y organizados juntos".

Ha asegurado que este es un tiempo de "desafío extraordinario" a nivel global con los precios al alza como resultado del conflicto en Iran y Oriente Medio.

"IMPORTANTE QUE NOS ENCONTREMOS"

"Es importante que nos encontremos, que discutamos, que nos organicemos en favor de la gente trabajadora, por supuesto en nuestra propia democracia, pero juntándonos, para asegurar que la gente trabajadora, donde sea que estén, puedan tener un buen futuro".

Ha insistido en recordar que es un tiempo de esperanza y oportunidad "a pesar del desafío" y ha añadido que todos se sienten inspirados al poder reunirse de nuevo en esta cumbre.