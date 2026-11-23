Cartel del Vida Festival 2027 - VIDA FESTIVAL

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Vida Festival 2027, que se celebrará entre el 1 y el 3 de julio en la Masia d'en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), tendrá en su cartel a la británica Suki Waterhouse y las bandas The Jesus and Mary Chain, Caribou, Figa Flawas, The Womack Sisters y Dream Boat.

En un comunicado este lunes, el festival ha explicado que el lema de la edición de este año será 'Now here, nowhere', que reivindica que el Vida es un paréntesis entre la velocidad del 'scroll' y del consumo inmediato.

Las actuaciones de Suki Waterhouse y Dream Boat (nuevo proyecto de los integrantes de Parcels Patrick Hetherington y Jules Crommelin) serán las únicas en España.

Otras bandas que actuarán en el Vida 2027 serán los londinenses Fat Dog, el mexicano Kevin Kaarl, los irlandeses Kigfish y la electrónica de French 79.

El festival, del que falta por anunciar un cabeza de cartel y el concierto inaugural, volverá a tener una importante presencia de la escena catalana con Mushkaa, Figa Flawas, Guillem Gisbert, Marina Herlop, Pau Vallvé o Rita Payés.